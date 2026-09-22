Ф'юрі таки побоюється Джошуа: промоутер – про битву зіркових британців

Едді Гірн висловився щодо битви Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 26 КО), про проведення якої мають оголосити найближчим часом.

Його слова передає The Stomping Ground.

Промоутер вважає, що "Циганський король" боїться Ей Джея, попри зухвалі заяви.

"Не можу сказати, що бійці взагалі чогось бояться, але, гадаю, Ф'юрі таки побоюється Джошуа. Думаю, він боїться програти. Він також усвідомлює, яку фізичну міць демонструє Ентоні. Тайсон – чудовий і дуже розумний боєць, але він розуміє, наскільки складним буде цей поєдинок.

Дехто може згадати, як Ей Джея відправив у нокдаун Пренга, мовляв, він уже не той, що раніше. Але його фізичні дані нікуди не поділися, і впоратися з ним буде справжнім випробуванням. Тож Ф'юрі намагатиметься отримати будь-яку перевагу – такий вже він є", – сказав Гірн.