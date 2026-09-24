Втирають якусь дичину: Гірн запідозрив Zuffa у брехні на тлі чемпіонських амбіцій Опетаї

Промоутер Едді Гірн сумнівається, що промоушен Zuffa Boxing виконає обіцянки для своїх клієнтів, зокрема, Джея Опетаї (31-0, 24 КО), адже не збирається мати справу з жодним боксерським поясом.

Його цитує Bad Left Hook.

Він пригадав, як в австралійського боксера після підписання контракту відібрали титул IBF, а бій за чемпіонський пояс WBC проти Ноеля Мікаеляна навіть не був санкціонований.

Такі дії промоушен робить навколо Опетаї, який прагне дійти до бою за абсолютне чемпіонство у боксі.

"Він такий видає: "Ну тепер усе супер! Я знаю, що втратив пояс IBF, зате зараз б'юся за титул чемпіона світу WBC". Він б'ється з Мікаеляном, а WBC цей бій навіть не санкціонує, тому що Мікаелян мав зобов'язання вийти проти Давіда Бенавідеса. Джей перемагає, думає, що він тепер чемпіон світу WBC – а пояс насправді вакантний! У підсумку він опиняється взагалі без жодного пояса в боксі. І ось він дає інтерв'ю й розказує: "Я відчуваю, що абсолют прийде"... Друже, в тебе жодного пояса немає! Про що ти взагалі? Ці діячі просто замилюють їм мізки й втирають якусь дичину. Це абсолютна маячня, дичина чистої води", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Джей здолав технічним нокаутом у 9-му раунді Ноеля Мікаеляна. Після зустрічі у ринг підійнявся Девід Бенавідес, запропонувавши провести лобову битву, на що почув позитивну відповідь від австралійця.

Цікаво, що саме можлива битва Бенавідес – Опетая входить до переліку поєдинків, які хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Колишній чемпіон Тоні Белью назвав фаворита такої потенційної лобової дуелі.

Водночас ексчемпіон Пол Маліньяджі запевнив, що результат можливого бою Опетая – Бенавідес складно передбачити.