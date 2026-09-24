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Відомий промоутер спрогнозував нокаут у бою Ф’юрі – Джошуа

Олексій Мурзак — 24 вересня 2026, 21:27
Відомий промоутер спрогнозував нокаут у бою Ф’юрі – Джошуа

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен відреагував на офіційне оголошення бою свого підопічного з Ентоні Джошуа, висловивши думку, що поєдинок завершиться достроковою перемогою "Циганського короля". 

Про це він написав у соцмережі Х.

"Після всіх цих років бій нарешті відбудеться! І 11 грудня світ побачить, як Тайсон нокаутує Ей Джея", – написав Воррен.

Цього року британські зірки боксу підписали угоду на бій один з одним, однак тривалий час не могли визначити дату та місце проведення.

Серед можливих варіантів називався нью-йоркський "Madison Square Garden". Але у підсумку повністю британське протистояння було врятовано та відбудеться 11 грудня у КардіфіНа кону бою стоятиме титул WBA Super.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

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