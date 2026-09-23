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Гірн несподівано звернувся до Кроуфорда: Ти на пенсії чи ні?

Софія Кулай — 23 вересня 2026, 08:52
Гірн несподівано звернувся до Кроуфорда: Ти на пенсії чи ні?
Едді Гірн
Getty Images

Промоутер Едді Гірн попросив Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) нарешті ухвалити остаточне рішення щодо своєї кар'єри, яку він завершив після переможного бою над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО).

Його слова наводить The Ring.

Відомий функціонер не розуміє дій американського "Мисливця".

"Я не зовсім зрозумів дії Теренса. Він запитав у Енніса, чи буде той битися з ним, якщо він відновить кар'єру. Джарон відповів: "Так, 1000%". Кроуфорд почав висміювати це: "Ха-ха-ха, ти ж стверджував, що тебе цікавлять лише пояси".

Мені все це здалося дивним. Вважаю, що Кроуфорду насправді не сидиться на пенсії. Визначся вже: ти на пенсії чи ні? Думаю, зараз він трохи завис у якомусь напівстані. Я пам'ятаю, що він любить тролити людей. Але все ж вважаю, що він не знає, чим себе зайняти", – сказав Гірн.

Нещодавно Теренс запевнив, що у нього більше немає жодної мотивації виходити на ринг, зберігаючи ідеальну статистику – 42 перемоги та жодної поразки.

Цікаво, що можливого повернення Кроуфорда очікує не лише Джарон Енніс, а й Раян Гарсія. Останній хоче помститися "Мисливцю" за поразку Канело.

Раніше Гірн заявляв, що хотів би побачити протистояння Кроуфорд – Енніс.

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