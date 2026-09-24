Вайт став співпромоутером бою Джошуа – Ф'юрі

Один із керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайт став співпромоутером бою між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок між двома британцями відбудеться 11 грудня у Кардіффі на "Principality Stadium".

"Уже понад десятиліття шанувальники боксу з нетерпінням чекають на поєдинок у важкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа/ Разом вони приносять на ринг 66 перемог, 52 нокаути та численні титули чемпіонів світу у надважкій вазі.

11 грудня двоє з найвидатніших боксерів цього покоління хевівейту нарешті зійдуться у поєдинку – і переможець займе визначне місце в історії надважкої ваги", – сказав Вайт.