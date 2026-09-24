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Вайт став співпромоутером бою Джошуа – Ф'юрі

Олександр Булава — 24 вересня 2026, 16:19
Вайт став співпромоутером бою Джошуа – Ф'юрі
Дейна Вайт
BoxingNews24

Один із керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайт став співпромоутером бою між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок між двома британцями відбудеться 11 грудня у Кардіффі на "Principality Stadium".

"Уже понад десятиліття шанувальники боксу з нетерпінням чекають на поєдинок у важкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа/ Разом вони приносять на ринг 66 перемог, 52 нокаути та численні титули чемпіонів світу у надважкій вазі.

11 грудня двоє з найвидатніших боксерів цього покоління хевівейту нарешті зійдуться у поєдинку – і переможець займе визначне місце в історії надважкої ваги", – сказав Вайт.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Нагадаємо, що напередодні Джон Ф'юрі висловився про відносини свого сина з Ей Джеєм. Він розповів, чи Тайсон поважає Ентоні.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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