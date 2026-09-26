Бій Ф'юрі проти Джошуа під загрозою зриву – журналіст

Британська дуель між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) може не відбутися через одного з керівників промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайта.

Про це інформує журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс.

За його інформацією, Вайт несе безпосередню загрозу організації протистояння, адже у контракті прописано, що Zuffa не може виступати промоутером.

Хоча раніше повідомлялося, що Дейна став співпромоутером The Ring, а "Циганський король" прибрав пункт із угоди, який забороняв очільнику UFC брати участь в організації зустрічі проти Ей Джея.

"Я прибрав його, щоб він міг брати участь. До біса їх. Так, я хочу, щоб він брав у цьому участь. Двоє лисих разом. Мені подобається Дейна. Хороший бізнесмен і хороша людина. Людина, яка починала з нічого, а стала мільярдером. І подивіться, що він зробив з UFC. Неймовірно. Думаю, він може досягти великих успіхів у боксі. Думаю, він вижене Едді Хірна, згодує його рибам", – слова Тайсона цитувало видання Boxing Scene.

Поєдинок Ф'юрі – Джошуа повинен відбутися 11 грудня у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super. Напередодні відомий промоутер Френк Воррен спрогнозував результат зустрічі.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Раніше повідомлялося, що бій між Менні Пак'яо та Шакуром Стівенсоном може стати співголовною подією у межах вечора боксу у Кардіффі.