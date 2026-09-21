Оголошення бою відбудеться зовсім скоро: Гірн — про бій Джошуа з Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн заявив, що оголошення про бій між британськими ексчемпіонами Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) відбудеться найближчим часом.

Його слова передає BoxingScene.

"Протягом останнього тижня чи двох ми, очевидно, ухвалили рішення, і саме Ей Джей керував цим рішенням, що ми не зацікавлені в прийнятті додаткових грошей чи зміні умов угоди щодо зміни місця проведення бою.

Він вирішив, що хоче переконатися, що бій відбудеться у Великій Британії, і з того часу вони з цим погодилися. Ми працювали разом і регулярно спілкувалися з Netflix, щоб фактично узгодити дату.

Я думаю, що дата вже узгоджена, і я дозволю їм зробити офіційне оголошення. Воно мало відбутися цього тижня, але думаю, що це станеться дуже, дуже скоро", – сказав промоутер.