Оголошення бою відбудеться зовсім скоро: Гірн — про бій Джошуа з Ф'юрі
Промоутер Едді Гірн заявив, що оголошення про бій між британськими ексчемпіонами Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) відбудеться найближчим часом.
Його слова передає BoxingScene.
"Протягом останнього тижня чи двох ми, очевидно, ухвалили рішення, і саме Ей Джей керував цим рішенням, що ми не зацікавлені в прийнятті додаткових грошей чи зміні умов угоди щодо зміни місця проведення бою.
Він вирішив, що хоче переконатися, що бій відбудеться у Великій Британії, і з того часу вони з цим погодилися. Ми працювали разом і регулярно спілкувалися з Netflix, щоб фактично узгодити дату.
Я думаю, що дата вже узгоджена, і я дозволю їм зробити офіційне оголошення. Воно мало відбутися цього тижня, але думаю, що це станеться дуже, дуже скоро", – сказав промоутер.
Дату 11 грудня на стадіоні "Міленіум" у Кардіффі вперше повідомив Ден Рафаель, а єдиним стримуючим фактором було підтвердження місцевою радою того, що бій відбудеться, як повідомляється, о 2-й годині ночі. Гірн визнав, що більше немає жодних перешкод для цієї дати.
"Ні, нічого [не стоїть на заваді]. Я думаю, що розмови, очевидно, велися. Я не думаю, що ви побачите бій о 3-й годині ночі. Я не думаю, що ви побачите бій так пізно", – підсумував Гірн.
Раніше колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер спрогнозував тріумфатора протистояння Тайсона проти Ентоні.