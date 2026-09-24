Бій легендарного Пак'яо може бути співголовною подією вечора боксу Джошуа – Ф’юрі

Бій між Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) та Шакуром Стівенсоном (25-0, 11 КО) може стати співголовною подією у межах вечора боксу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) – Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це інформує BoxingScene.

Таку ідею, яка залишається частиною процесу перемовин, запропонували представники стрімінгової платформи Netflix.

Однак радник філіппінського боксера Джас Матура зазначив, що ще не було жодних офіційних контактів із бійцями щодо такого потенційного протистояння. Наразі узгоджуються фінансові умови для легендарного "Пак Мена".

Якщо сторони вдарять по руках, то двобій Пак'яо – Стівенсон може відбутися у напівсередній вазі до кінця 2026 року. Раніше повідомлялося, що дата поєдинку залежить від домовленостей Менні щодо реваншу з Флойдом Мейвезером-молодшим, який має відбутися у 2027-му.

За останньою інформацією, британська дуель Ф'юрі – Джошуа може бути запланована на 11 грудня у Кардіффі (Уельс).

Нагадаємо, що у своєму крайньому бою Пак'яо не зміг перемогти Маріо Барріоса. Їхня зустріч, яка відбулася у липні 2025-го, закінчилася нічиєю. Натомість Шакур 31 січня 2026-го здолав Теофімо Лопеса.