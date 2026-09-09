Колишній чемпіон назвав переможця гіпотетичної битви Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер (35-5-1, 24 КО) розповів, хто повинен тріумфувати у протистоянні між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), якщо воно таки відбудеться.

Його слова передає FightHype.

Американець зробив прогноз, пояснивши свій вибір.

"Ентоні Джошуа. Я просто думаю, що він технічно більш грамотний. У Ф'юрі непередбачуваний стиль. Але я думаю, що Ентоні Джошуа часто стикався з таким. Думаю, що він з ним розбереться", – заявив Едрієн.

Також Бронер переконаний, що такий двобій повинен відбутися у рідній країні боксерів, а не у США.

За інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Тайсон закликав Ентоні нарешті вже підписати контракт про поєдинок. Однак згодом натякнув, що двобій може бути зірваний, тому запропонував Олександру Усику провести трилогію. Українець вже відповів на пропозицію "Циганського короля", на що Тайсон відреагував, додавши, що трилогія вже у розробці.

Британець готує шалену пропозицію Усику.