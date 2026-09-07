Він знову бігає по всьому світу в пошуках нового тренера: брат Ф'юрі – про Джошуа

Шейн Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), розповів, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) знову перебуває у пошуках нового наставника.

Його слова наводить Boxing King Media.

Родич "Циганського короля" зазначив, що Ей Джей не проявляє жодного інтересу до протистояння з його братом.

"Якби Тайсон дотримувався свого контракту, цього бою б не відбулося. Є купа речей, яких не було в контракті. Давайте просто організуємо бій. Але з їхнього боку немає жодного інтересу до проведення цього поєдинку. Знаєте, Джошуа не впевнений. Він знову бігає по всьому світу в пошуках нового тренера. У нього навіть немає тренера. Це просто інформація. Нічого конкретного. Просто те, що я бачив в інтернеті, і те, що чув від людей. Можливо, це така ж нісенітниця, як і те, що Тайсон не хоче, щоб бій проходив у Лондоні тощо. Тож, якщо це правда, то він точно не впевнений. Якщо у нього немає тренера, він не буде готовий до 20 листопада", – сказав Шейн.

До проміжного поєдинку проти Крістіана Пренги британського супертяжа готував український тренер Єгор Голуб. Саме під керівництвом цього коуча працював раніше українець Денис Берінчик. Після припинення співпраці Голуб опинився у куті Олександра Усика.

Нагадаємо, що куту Ей Джея добряче дісталося "на горіхи" після перемоги над албанським суперником. До прикладу, британський тренер Домінік Інгл назвав роботу кута Джошуа неефективною.

Попереду Ентоні повинен побитися проти Ф'юрі, але офіційне оголошення бою затягується. Хоча видання Daily Mail повідомляло, що британська битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. На тлі цього 6 вересня "Циганський король" звернувся до Усика, закликавши провести трилогію через боягузтво Ентоні.