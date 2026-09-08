Тепер нам будуть подавати цей патріотизм: Джордан розніс промоутера Джошуа через бій з Ф'юрі

Ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан розкритикував промоутера Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), який наполягає на проведенні битви проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) у Великій Британії.

Його слова передає TalkSport Boxing.

Він вважає, що єдиною причиною, через яку цей поєдинок можна організувати масштабно, є те, що саудівці готові заплатити за нього великі гроші.

"У чому ж справжня цінність цього поєдинку? Якщо звести все до того, скільки за нього заплатять телеканали і який дохід він принесе, то ця сума не перевищить 50 мільйонів фунтів. Але єдиною причиною, чому цей поєдинок можна організувати такого масштабу, є те, що саудівці готові за нього заплатити, бо вважають його прем'єрним поєдинком і хочуть залучити до нього Netflix. Але тепер нам будуть подавати цей патріотизм так, ніби ці двоє – Ентоні Джошуа та Едді Гірн – є втіленням сили народу", – сказав Джордан.

Відомий ведучий припустив, що якщо бій таки організують, то відбудеться у США.

"Я думаю, що люди спробують це розіграти, бо не можуть дозволити Дейні Вайту випередити їх. Знаєте, Едді Гірн розповідає всім, що це брудна гра, нібито він сам ніколи не брав у цьому участі, хоча іноді сам поводиться саме так — я підозрюю, що для більшості це майже не піддається розумінню", – зазначив Саймон.

У боксерській спільноті активно обговорюється протистояння Ф'юрі – Джошуа, яке затягується через позицію Ентоні та його команди, які не хочуть проводити цей бій за межами Великої Британії.

Попри це, за даними Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Тайсон закликав Ентоні нарешті вже підписати контракт про поєдинок. Однак згодом натякнув, що двобій може бути зірваний, тому запропонував Олександру Усику провести трилогію.

Раніше британський боксер надважкої ваги Девід Аллен зізнався, що йому вже набридло чекати офіційного оголошення британської дуелі.