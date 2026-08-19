ЗМІ розкрили дату та місце британської битви Ф'юрі – Джошуа

Протистояння між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, боксери підписали контракти щодо очного бою у США. Сторонам залишилося лише узгодити дрібні деталі вечора боксу.

Зазначається, що офіційне оголошення про двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться на початку наступного тижня біля однієї з легендарних пам'яток Великої Британії.

Цікаво, що обидва супертяжі наполягали на тому, що їхня лобова зустріч повинна відбутися на британській землі. Однак після перемовин голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх вирішив організувати бій за океаном, адже це фінансово вигідніше, аніж боксувати у рідній країні боксерів.

Час початку дуелі "Циганського короля" проти Ей Джея наразі узгоджується.

Раніше повідомлялося, що проведення британської битви на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Промоутер Едді Гірн вже заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Британський промоутер Бен Шалом різко розкритикував ідею проведення зустрічі у США.