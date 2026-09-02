Поводишся як боягуз: Ф'юрі закликав Джошуа підписати контракт про бій

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі закликав Ентоні Джошуа підписати контракт на бій.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Циганський король" звинуватив земляка у затягуванні переговорів та заявив, що готовий провести поєдинок із Джошуа у будь-якому запропонованому місці. "Джошуа, де ти? Угоди досі немає, і це вже добряче набридло. Я погоджувався битися в будь-якому місці, яке пропонували: Англія, Ірландія, Вегас, Нью-Йорк – і знову по колу. Я казав так, так, так щоразу без жодних умов. Факти такі, що я відчуваю, що ти поводишся як боягуз. Мені здається, що ти не хочеш бою і просто обманюєш усіх. Мені здається, що ти робиш це роками", – заявив Тайсон.

Британець закликав Джошуа скористатися можливістю та нарешті провести довгоочікуваний поєдинок.

"Ти мав безліч нагод побитися зі мною, але десь у глибині душі ти ніколи цього насправді не хотів, тож давай подивимося, чи вистачить тобі мужності в останній раз. Нам обом по 37-38 років — давай уже битися, це ж боксерський поєдинок. Тебе вже не раз лупцювали, ти вже кілька разів відключався в глухий нокаут. І що? Що найгіршого може статися? Я тебе, бляха, точно вирублю — це факт!", – заявив Ф'юрі.

Напередодні Тайсон опублікував постер потенційного поєдинку. Очікується, що битва відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Едді Гірн заявив, що команда Джошуа не допустить зриву бою з Тайсоном.