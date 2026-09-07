Ексчемпіон світу: Бій Джошуа та Фʼюрі має відбутися на Вемблі

Легендарний британський боксер і член Зали слави Насім Хамед переконаний: довгоочікуване протистояння між Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) має відбутися виключно у Великій Британії.

Його слова передає Boxing News Online.

Хамед наголосив, що організовувати цей бій за межами Британії не має жодного сенсу, адже місцева публіка чекала на нього роками.

"Цей бій має відбутися на "Вемблі", і спочатку його має побачити та насолодитися ним уся Велика Британія. По-перше, цей поєдинок запізнився буквально на шість-сім років. По-друге, це британське протистояння. Щоб вони поїхали до Америки та провели бій на "Медісон-сквер-гарден" чи деінде – це не має жодного сенсу", – заявив Хамед.

Раніше цього року боксери підписали контракти на бій у 2026 році. У липні обидва провели розігрівальні поєдинки: Ф'юрі зупинив Маріуша Ваха в 7-му раунді, а Джошуа, попри два нокдауни, здолав Крістіана Пренгу в 2-му. Битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Однак промоутер Едді Гірн опублікував постер протистояння, на якому зазначено, що двобій відбудеться на лондонській арені "Вемблі". Дата проведення бою не вказана.

6 вересня "Циганський король" раптово звернувся до Усика, закликавши українця до трилогії. Тайсон вже двічі програвав Олександру у 2024-му.