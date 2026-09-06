Тепер м'яч на твоєму боці: Ф'юрі закликав Усика провести трилогію

Колишній чемпіон світу у гевівейті Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) звернувся до Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо можливої трилогії.

Британець зробив це через свою сторінку в Інстаграмі.

"Циганський король" натякнув на ймовірне зірвання двобою проти Ентоні Джошуа та зазначив, що такий поворот наблизив його лише до протистояння проти непереможеного українця.

"Олександре, ти знаєш, що він слабкий духом шматок лайна. Він ніколи не наважився б битися з "Циганським королем", на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі. Двічі. І ти знаєш, наскільки це важко. Слухай, минулого разу рішення суддів було на твою користь. Що ж, справедливо, вітаю. Але зробімо це знову. Проведімо реванш у листопаді. Тепер м'яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника", – сказав Тайсон.

Усик зробив репост цього сториз.

Офіційне оголошення бою Ф'юрі – Джошуа вже давно затягується. Хоча видання Daily Mail повідомляло, що британська битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Тайсон закликав Ей Джея, який не хоче боксувати із земляком за межами їхньої рідної країни, поквапитися із підписанням контракту. Однак, схоже, прихильники боксу так можуть і не побачити зустрічі Ф'юрі – Джошуа.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ф'юрі у 2024-му, після чого британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри.

Нещодавно Сергій Лапін, директор команди українця, розповів, що вони розглядають можливість трилогії з "Циганським королем". Водночас Тайсон назвав умову для третього бою з Усиком.