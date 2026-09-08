Усик – не запасний варіант для Тайсона: Лапін відреагував на звернення Ф'юрі щодо трилогії

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (25-0, 16 КО), відреагував на нещодавнє звернення Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) про трилогію з непереможеним українцем.

Його слова передає Sky Sports.

Представник 39-річного боксера розповів, що варіант із третім поєдинком для "Циганського короля" не є запасним.

"Усик – не запасний варіант для Тайсона. Якщо Ф'юрі потрібен суперник, йому варто зайти на платформу Ready to Fight. Там йому допоможуть знайти гідного опонента. Олександр завжди відкритий до великих викликів. Але серйозні наміри підтверджуються конкретною пропозицією, а не заявами у пресі", – заявив Лапін.

6 вересня британський супертяж виклав відео на своїй сторінці у соціальній мережі, у якому закликав Усика провести з ним третій бій у листопаді 2026 року. Олександр зробив репост цього сториз Тайсона.

Таку заяву він зробив попри потенційну зустріч із Ентоні Джошуа, оголошення якої вже давно затягується. Таким зверненням Ф'юрі натякнув на можливе зірвання британської битви.

А от Олександр може побитися у своєму наступному поєдинку проти Деонтея Вайлдера. Попередньо дуель може відбутися на початку березня 2027 року, а Лас-Вегас є основним варіантом її проведення. Очікувалося, що це буде "Last dance" для Усика, але Лапін вже розповідав, що вони розглядають можливість трилогії з "Циганським королем".

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ф'юрі у 2024-му, після чого британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри.

Раніше Тайсон назвав умову для третього двобою з українцем.