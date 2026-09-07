Нокаутую обох: американський боксер зробив гучну заяву про Джошуа та Ф'юрі

Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) прагне провести бій проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 24 КО) або Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова передає FightHype.

Представник гевівейту зізнався, що йому більше подобається ідея двобою проти "Циганського короля", але водночас хотів би отримати гроші за зустріч із Ей Джеєм.

На тлі цього Міллер зробив яскраву заяву про свою перемогу у гіпотетичних поєдинках проти Ф'юрі та Джошуа.

"Мені більше подобається Тайсон, я хочу, щоб переміг Тайсон, але я все одно хочу отримати гроші за бій із Ей Джеєм. Я нокаутую обох. Але я люблю Тайсона", – заявив Джаррелл.

Також американець сподівається, що у листопаді 2026-го повернеться на ринг.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Міллер переміг кубинця Леньє Перо на арені "Fontainebleau Las Vegas" в американському Лас-Вегасі.

Натомість Ф'юрі та Джошуа повинні провести очний двобій, оголошення якого затягується. Хоча видання Daily Mail повідомляло, що британська битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. На тлі цього 6 вересня "Циганський король" звернувся до Олександра Усика, закликавши провести трилогію через боягузтво Ентоні.