Агов, Тайсоне, я йду за тобою: Усик відреагував на звернення Ф'юрі відносно трилогії

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) відреагував на нещодавнє звернення Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) про трилогію, натякнувши, що він не проти провести з британцем і 3-й поєдинок.

Відповідне відео він виклав у Інстаграм.

"Агов, Тайсоне, я йду за тобою, мій брате. Ти – Жадібне пузо", – сказав Усик під час тренування, а відео підписав наступним чином: "Все ще думаєш про мене, Тайсоне Ф'юрі?".

Реакція Ф'юрі була миттєвою: британець назвав Усика справжнім чоловіком.

"Справжній чоловік! Усик не качка, аби ухилятися від бою, але все ж таки кролик", – написав Ф’юрі.

Напередодні менеджер українця Сергій Лапін заявив, що Олександр розгляне можливість проведення цього бою після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, що Усик двічі перемагав Ф'юрі у 2024-му, після чого британець вчергове оголосив про закінчення кар'єри.

Раніше Тайсон назвав умову для третього двобою з українцем.