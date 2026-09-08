Я по горло ситий цим: Аллен висловився про затягування бою Ф'юрі – Джошуа

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (27-9-2, 20 KO) розповів, що йому вже набридло чекати офіційного оголошення бою між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Водночас британець буде радіти, якщо його земляки таки наблизяться до обов'язкових заходів, які організовують напередодні поєдинків.

"Мені це вже набридло. Я по горло ситий цим, справді. Знаєте, Тайсон і Ентоні зустрінуться в бою – чудово. Коли поєдинок наблизиться, будуть пресконференції, і ми всі будемо його чекати з нетерпінням. Але зараз мені це нецікаво. Якщо вони хочуть битися з Дюбуа, Вордлі, Хрговичем – якщо вони й надалі хочуть бути частиною цього спорту, нехай виходять і б'ються з цими хлопцями. Вони заслуговують на шанс брати участь у великих боях. Нехай виходять і б'ються з ними", – сказав Девід.

Аллен додав, що епоха "Циганського короля" та Ей Джея вже потроху завершується, адже їх кар'єри перебувають на фінальній стадії.

"Розумієте, вони майже за дверима. А коли є такі бійці, як Вордлі, Дюбуа та інші – саме вони зараз мене цікавлять як уболівальника, тому що я вболівальник. Коли йдеться про бокс найвищого рівня, я вболівальник. Я боксер, але я не на їхньому рівні. Тому дивлюся на це саме як уболівальник", – відповів британський супертяж.

За інформацією Daily Mail, битва повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Адже її проведення на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Тайсон закликав Ентоні нарешті вже підписати контракт про поєдинок. Однак згодом натякнув, що двобій може бути зірваний, тому запропонував Олександру Усику провести трилогію.

Нещодавно Сергій Лапін, директор команди українця, розповів, що вони розглядають можливість трилогії з "Циганським королем". Водночас Тайсон назвав умову для третього бою з Усиком.