Разова акція: промоутер Джошуа припустив, чи можливий реванш з Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн розповів, що у контракті британської дуелі Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) немає пункту щодо можливого реваншу.

Його цитує Sky Sports.

"Жодного пункту про реванш. Це один бій, разова акція. Слухайте, якщо це буде справжній блокбастер, я впевнений, вони зроблять це ще раз. Але наш настрій – один бій і крапка. Вийти туди, покінчити з цим типом і рухатися далі. У цьому бою обидва хлопці можуть опинитися на підлозі, але вони настільки відчайдушно прагнуть перемоги, що ви можете бути впевнені: вони карабкатимуться й повзтимуть із того канвасу, аби виграти бій", – сказав Гірн.

Битва Ф'юрі – Джошуа запланована на 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super. Зустріч взагалі могла зірватися через небажання Ентоні та Гірна проводити поєдинок у США.

Раніше промоутер Ей Джея розповів, що до майбутнього поєдинку його клієнта готуватимуть одразу декілька спеціалістів. Вже повідомлялося, що Бен Девісон, до якого повернувся Ентоні, працюватиме у співпраці з командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків.

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон зізнавався, що не розуміє, навіщо Джошуа так багато тренерів.

Цікаво, що "Циганський король" також негативно відреагував на такий камбек суперника. Тайсон розповів, чому він свого часу пішов від 33-річного наставника.

Раніше легендарний Леннокс Льюїс розповів, хто більше заслуговує на перемогу у грудневій дуелі в Кардіффі.