Вони добре знають Ф'юрі: промоутер – про рішення Джошуа змінити тренера

Едді Гірн відреагував на рішення Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) змінити тренерський штаб перед поєдинком проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Своїми думками він поділився в інтерв'ю Matchroom Boxing.

"У Ей Джея величезний досвід. Він пройшов уже багато тренувальних таборів і точно знає, що йому потрібно робити та над чим працювати. Очевидно, що таких фахівців, як Бен Девісон і Лі Вайлі, залучають для того, щоб розробити план і стратегію на бій. Вони добре знають Тайсона Ф'юрі, адже раніше працювали з ним. І Джошуа вони також добре знають. Це не той випадок, коли Ей Джей переходить до нового тренера. Він повертається до людини, з якою працював багато років і чиєму плану на поєдинок довіряє", – сказав Гірн.

Промоутер додав, що врешті-решт у ринзі все буде залежати від боксера. За його словами, Джошуа з нетерпінням очікує на це протистояння:

"Але зрештою все залежить від самого Ентоні, а не від Бена Девісона чи Лі Вайлі. Ей Джей – дуже досвідчений боксер. Він точно знає, що потрібно зробити, щоб перемогти Тайсона. Йому лише залишається реалізувати все це в рингу. І він із нетерпінням чекає на цю можливість".

Зазначимо, що до двох попередніх поєдинків британця готував Єгор Голуб і тренерський штаб Олександра Усика. У цих боях Джошуа достроково переміг Джейка Пола та Крістіана Пренгу.

Сам Гірн розповідав, що Ей Джей в якомусь форматі продовжить співпрацю з цими фахівцями. У кутку британця в наступному поєдинку буде Бен Девісон.

Нагадаємо, що Джошуа розділить ринг із Ф'юрі 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.