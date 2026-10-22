Пак'яо може отримати несподіваний бій проти колишнього чемпіона

Промоутер Едді Хірн розповів, що перемовини щодо бою між легендарним Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) та колишнім володарем титулу IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною (19-1, 9 КО) увінчалися успіхом.

Його слова цитує Boxing News 24.

"Ми узгодили умови проведення бою з Менні Пак'яо, але поки не знаємо, чи він відбудеться. З нашого боку ми погодилися на цей бій", – заявив Гірн.

Відзначимо, що у своєму останньому бою британський боксер переміг за одноголосним рішенням суддів американця Габріеля Флореса-молодшого.

Натомість "Пак Мен" не зміг перемогти Маріо Барріоса у липні 2025-го. Зустріч закінчилася нічиєю.

Раніше повідомлялося, що двобій між легендарним філіппінцем і Шакуром Стівенсоном може стати співголовною подією у межах вечора боксу Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа (11 грудня 2026 року) у Кардіффі.