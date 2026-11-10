Гірн назвав боксера, з яким Джошуа хоче розділити ринг після протистояння із Ф'юрі
Промоутер Едді Гірн заявив, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) націлений на реванш із Даніелем Дюбуа після бою з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).
Про це повідомляє Boxing News.
"Не можу говорити від імені Тайсона, але Джошуа, як і раніше, хоче брати участь у найбільших боксерських поєдинках. Маю бути з вами відвертим. Я розумію, що це дуже небезпечний бій, але він хоче провести реванш з Даніелем Дюбуа. Джошуа – справжній боєць, тому він думає про цей поєдинок.
Ей Джей проводив реванші з усіма, хто коли-небудь перемагав його, окрім Дюбуа. Він хоче ще раз вийти в ринг проти Даніеля. Для нього це цілком природно. Він хоче взяти реванш за ту поразку. Це небезпечний бій, але якщо він переможе Ф'юрі та зупинить його, то чому б і ні?" – сказав Гірн.
Зазначимо, що "Циганський король" та Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.
Ей Джей бився з Дюбуа у вересні 2024 року. Тоді він програв "Динаміту" нокаутом у п'ятому раунді.