Це буде справжній бій: промоутер зробив сміливий прогноз на протистояння Мейвезера з Гарсією

Промоутер Едді Гірн вважає 49-річного Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) фаворитом у потенційному поєдинку з володарем пояса WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (26-2, 21 КО).

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Я думаю, що Флойд його переможе. Мейвезер його поб'є. Я так вважаю. Саме так. Якщо він хоче повернутися та битися з Раяном Гарсією, я повністю за це, це буде справжній бій, чи не так? Адже це чинний чемпіон WBC напівсередньому дивізіоні", – сказав Гірн.

Зазначимо, що напередодні Гарсія заявив про узгодження поєдинку проти непереможеної легенди боксу. За словами Раяна, на кону стоятиме його чемпіонський титул.

Флойд Мейвезер востаннє виходив на ринг у серпні 2017 року. Тоді він здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у десятому раунді.

Чинний чемпіон світу за версією WBC бився 12 вересня 2026-го. Він здобув дострокову перемогу над Конором Бенном вже у другій трихвилинці.