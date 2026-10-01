Не тягнув рівень: Ф'юрі відреагував на рішення Джошуа повернутися до молодого тренера

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розчарований рішенням Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) повернутися до роботи під керівництвом Бена Девісона.

Його слова передає The Ring.

Не забувайте, що я пішов від Бена Девісона до Шугара Гілла Стюарда, бо той просто не тягнув рівень. І це той самий Бен Девісон, від якого свого часу пішов Ентоні Джошуа, бо той теж виявився заслабким. Коли його нокаутував Дюбуа, це був той самий Девісон, про якого всі розпиналися: "Ой, та він такий, він сякий". Тепер вони знову повзуть до нього", – заявив 38-річний британець.

"Циганський король" зазначив, що такий камбек Ей Джея до Девісона надихає його та додає позитиву.

"Джошуа, мабуть, вийде в ринг, йому порадять кинути джеб, потім аперкот – і він знову зловить підборіддям й відлетить у нокаут", – наголосив Ф'юрі.

Промоутер Едді Гірн вже висловлювався про повернення Ентоні до Бена, відзначивши перспективне майбутнє молодого наставника. Однак сам Джошуа заявив, що Девісон плідно працюватиме з командою Олександра Усика, яка готувала його до останніх двох переможних поєдинків.

Щоправда, робота команди українця у куті Ей Джея отримала чимало критики від боксерської спільноти після бою проти Крістіана Пренги, у якому албанець відправив британця у нокдаун.

Додамо, що битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Раніше повідомлялося, що Ей Джей спілкується із Пітером Ф'юрі. Дядько Тайсона готовий допомогти Ентоні, якщо 36-річний боєць цього попросить.