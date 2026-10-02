Легендарний Льюїс розповів, хто більше заслуговує на перемогу у битві Ф'юрі – Джошуа

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) розповів, що Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) пішли на ризик, коли вирішили провести очну битву.

Своєю думкою він поділився у коментарі TalkSPORT Boxing.

"Це ризик, на який йдуть обидва бійці, і нехай переможе найсильніший", – заявив легендарний ексбоксер.

Водночас Льюїс вагається, кому віддати перемогу у протистоянні, яке відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Леннокс впевнений, що обидва британці заслуговують на звитягу.

"Обидва. На кону надто багато: гордість і репутація Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Важко повірити, але я радий, що це відбувається. Я радий за британських уболівальників і за самих боксерів. Отже, бій відбудеться. Нехай переможе найсильніший", – зазначив колишній абсолют.

За поєдинком Ф'юрі – Джошуа Льюїс спостерігатиме із рингсайду у Кардіффі.

Нагадаємо, що переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

До протистояння Ентоні готує тренер Бен Девісон, до якого він напередодні повернувся. Також його наставник співпрацюватиме із командою Олександра Усика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків.

Цікаво, що "Циганський король" вже назвав єдиний варіант, як Джошуа може його перемогти.