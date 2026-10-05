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Мені байдуже на будь-який пояс: Джошуа зробив гучну заяву перед титульним боєм з Ф'юрі

Софія Кулай — 5 жовтня 2026, 11:21
Мені байдуже на будь-який пояс: Джошуа зробив гучну заяву перед титульним боєм з Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Getty Images

Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) розповів, що йому байдуже на те, що на кону битви проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) буде стояти титул WBA Super.

Його слова наводить The Ring.

"Що стосується мене, то я не б'юся за жодний чемпіонський титул. Я просто б'юся, щоб бути кращим за того, хто стоїть навпроти мене на рингу. Мені байдуже на будь-який пояс. Щодо Мурата Гассієва – ми й досі поважаємо його як чемпіона. Він просто зробив те, що мав зробити", – заявив британський боксер.

Також переможець поєдинку, який відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі, отримає спеціальний пояс Battle of Britain.

Перед зустріччю Ей Джей вирішив повернутися до роботи під керівництвом 33-річного тренера Бена Девісона. Водночас молодий наставник працюватиме у співпраці з командою Олександра Усика, яка готувала Ентоні до двох попередніх переможних поєдинків.

Цікаво, що Тайсон вже відреагував на такий крок суперника та назвав єдиний варіант, як Джошуа зможе його перемогти.

Раніше Дерек Чісора спрогнозував тріумфатора протистояння Ф'юрі – Джошуа.

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