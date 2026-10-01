Це мало для мене величезне значення: Джошуа – про бій з Ф'юрі у Великій Британії

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) заявив, що для нього було принципово проведення бою з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) у Великій Британії.

Його цитує Sky Sport.

"Це мало для мене величезне значення через уболівальників. Провести його в Британії було дуже важливо саме заради фанатів.

А для мене особисто... хоч це й просто черговий бій, бо я не люблю робити з цього щось надзвичайне – це наша робота, – здобути перемогу в яскравому, видовищному стилі було б просто неймовірно.

Я хотів зробити все можливе, щоб цей бій відбувся. І частиною цього була організація поєдинку в Британії. Ми цього досягли, тому ми тут. Але я не був готовий повністю відмовитися від бою [якби він не пройшов би в Британії], адже він все одно мав відбутися.

Ті, хто хотів бій у Великій Британії, все одно були б раді, якби він відбувся деінде, але провести його тут – це вишенька на торті", – сказав Джошуа.