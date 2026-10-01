Ф'юрі прагне провести трилогію з Усиком: Джошуа для мене не більше, ніж бій для розігріву

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) бажає провести третій бій проти колишнього абсолюта Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Bad Left Hook.

Він згадав про українця після прохання порівняти майбутнє протистояння з Ентоні Джошуа та минулими поєдинками проти Деонтея Вайлдера:

"Очевидно, що я провів три хороші бої з Вайлдером, тоді як мені знадобилося 10 років, щоб отримати один поєдинок із Джошуа, і він навіть ще не відбувся. Після того як я поб'ю цього волоцюгу, я хочу трилогію, ще одну трилогію з іншим чоловіком – кролячі зуби, якого, я вважаю, переміг двічі. Я хочу провести цей бій в Америці, у Медісон-сквер-гарден, на культовому, легендарному стадіоні, і хочу втретє битися з ним та повернути все, що втратив. Джошуа для мене не більше, ніж бій для розігріву. З огляду на мої здібності, він має бути боксерською грушею на ногах: як слід взятися за нього, нокаутувати, а потім рухатися далі до наступного".

Зазначимо, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі. Напередодні "Циганський король" розкрив стратегію на цю битву.

Боксери вже провели першу дуель поглядів. На кону бою стоятиме титул WBA Super, а також спеціальний пояс "Битва за Британію".

Нагадаємо, що Усик переміг Тайсона двічі у 2024 році. Обидва рази він виграв рішенням суддів.