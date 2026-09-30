Джошуа та Ф'юрі вперше зійшлись у битві поглядів

Колишній володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) провели першу дуель поглядів.

Боксери зійшлись у битві поглядів після пресконференції, присвяченої їхньому поєдинку.

THE VERY FIRST FACE OFF 👀



Tyson Fury vs Anthony Joshua



FINALLY… Dec 11 in Cardiff 🔥#FuryJoshua pic.twitter.com/xjox1fAukF — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 30, 2026

Бій відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.