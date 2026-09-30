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Джошуа та Ф'юрі вперше зійшлись у битві поглядів

Олександр Булава — 30 вересня 2026, 21:08
Джошуа та Ф'юрі вперше зійшлись у битві поглядів
Скріншот

Колишній володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) провели першу дуель поглядів.

Боксери зійшлись у битві поглядів після пресконференції, присвяченої їхньому поєдинку.

Бій відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.

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