Ф'юрі – про бій з Джошуа: Найбільший поєдинок нашого покоління

Британець Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) заявив, що бій з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) стане найбільшою подією останніх десятиліть у надважкій ваговій категорії.

Про це боксер заявив під час пресконференції присвяченій їх очному протистоянню.

"Це найбільший бій сьогодення у надважкій ваговій категорії. Ми можемо бути лише найкращими у свій час і серед нашого покоління.

Ми з Ей-Джеєм вийдемо на ринг і дамо бій. Це неймовірна подія, адже вона набирала обертів протягом півтора десятиліття.

Ми обоє з однієї країни, домінуємо у своїй вазі, у нас були свої злети й падіння, і нарешті, коли все це добігає кінця, ми зможемо битися один з одним.

Усі будуть там, і всі ще більше захочуть там бути. Як шанувальник боксу, я б хотів побачити саме цей бій більше, ніж будь-який інший. Це подія світового масштабу", – заявив Тайсон.