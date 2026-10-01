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Готовий мені допомогти: Джошуа зробив несподіване зізнання щодо спілкування з дядьком Ф'юрі

Софія Кулай — 1 жовтня 2026, 08:55
Готовий мені допомогти: Джошуа зробив несподіване зізнання щодо спілкування з дядьком Ф'юрі
Ентоні Джошуа
instagram.com/anthonyjoshua

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) розповів, що регулярно підтримує зв'язок із Пітером Ф'юрі, дядьком Тайсона.

Його слова наводить The Ring.

"Я спілкуюся з Пітером Ф'юрі. Він також готовий мені допомогти", – заявив Ентоні.

Дядько "Циганського короля" був наставником Ріко Верховена під час підготовки та безпосередньо бою проти Олександра Усика.

Нагадаємо, що до попередніх двох поєдинків, у яких британець святкував перемоги, його готувала команда непереможеного українця. Хоча кут Ей Джея отримав чимало критики на свою адресу після останньої зустрічі роти Крістіана Пренги.

Бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Напередодні боксери взяли участь у своїй першій пресконференції перед очним протистоянням. Під час офіційного заходу "Циганський король" та Ей Джей зійшлися у дуелі поглядів. Під час спілкування з пресою Ентоні розповів, що повернувся до Бена Девісона, який буде у контакті з командою Усика.

Раніше Чісора назвав фаворита грудневого протистояння у Кардіффі.

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