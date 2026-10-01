Ф’юрі назвав єдиний шанс, як Джошуа зможе його перемогти
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) може перемогти його лише нокаутом.
Його слова передає The Ring.
"У Ей Джея є лише один шанс перемогти мене – нокаутувати. А це, як уже не раз з'ясовувалося протягом багатьох років, дуже непросто. Я ж можу перемогти його як завгодно. Навіть якщо ми просто станемо один навпроти одного й влаштуємо рубку, то я поб'ю його і так, бо влучу першим.
І я не вірю, що в нього є такий самий характер і такі самі яйця, як у мене. Навіть якщо я опинюся в нокдауні, то піднімуся й роз**у тебе. Ви вже багато разів це бачили", – заявив "Циганський король".
Битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.
30 вересня боксери провели першу пресконференцію та зійшлися у дуелі поглядів. Тайсон вже розкрив свою стратегію на бій, тоді як Ентоні запевнив, що готовий приймати будь-які удари суперника.
Ей Джея до цього поєдинку готуватиме Бен Девісон, який працюватиме у компанії команди Олександра Усика. Тайсон не приховав свого розчарування від рішення Ентоні повернутися до молодого тренера.