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Ф’юрі назвав єдиний шанс, як Джошуа зможе його перемогти

Софія Кулай — 1 жовтня 2026, 11:31
Ф’юрі назвав єдиний шанс, як Джошуа зможе його перемогти
Ф'юрі – Джошуа
Скриншот із відео

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) може перемогти його лише нокаутом.

Його слова передає The Ring.

"У Ей Джея є лише один шанс перемогти мене – нокаутувати. А це, як уже не раз з'ясовувалося протягом багатьох років, дуже непросто. Я ж можу перемогти його як завгодно. Навіть якщо ми просто станемо один навпроти одного й влаштуємо рубку, то я поб'ю його і так, бо влучу першим.

І я не вірю, що в нього є такий самий характер і такі самі яйця, як у мене. Навіть якщо я опинюся в нокдауні, то піднімуся й роз**у тебе. Ви вже багато разів це бачили", – заявив "Циганський король".

Битва Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

30 вересня боксери провели першу пресконференцію та зійшлися у дуелі поглядів. Тайсон вже розкрив свою стратегію на бій, тоді як Ентоні запевнив, що готовий приймати будь-які удари суперника.

Ей Джея до цього поєдинку готуватиме Бен Девісон, який працюватиме у компанії команди Олександра Усика. Тайсон не приховав свого розчарування від рішення Ентоні повернутися до молодого тренера.

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