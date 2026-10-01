Ф’юрі назвав єдиний шанс, як Джошуа зможе його перемогти

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) може перемогти його лише нокаутом.

Його слова передає The Ring.

"У Ей Джея є лише один шанс перемогти мене – нокаутувати. А це, як уже не раз з'ясовувалося протягом багатьох років, дуже непросто. Я ж можу перемогти його як завгодно. Навіть якщо ми просто станемо один навпроти одного й влаштуємо рубку, то я поб'ю його і так, бо влучу першим.

І я не вірю, що в нього є такий самий характер і такі самі яйця, як у мене. Навіть якщо я опинюся в нокдауні, то піднімуся й роз**у тебе. Ви вже багато разів це бачили", – заявив "Циганський король".