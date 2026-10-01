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Я готовий приймати удар за ударом: Джошуа – про бій із Ф'юрі

Денис Іваненко — 1 жовтня 2026, 09:58
Я готовий приймати удар за ударом: Джошуа – про бій із Ф'юрі
Ф'юрі та Джошуа
Getty Images

Британський боксер Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) з нетерпінням очікує на поєдинок із Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), в якому збирається здолати свого зіркового суперника.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції, присвяченій їхньому очному протистоянню.

"Я готовий приймати удар за ударом і продовжувати рухатися вперед, доки мою руку не піднімуть угору, і я з нетерпінням цього чекаю. Я знаю, що буде складно.

Не в тому сенсі, що я не здатен це зробити, а тому, що кожен бій має свої виклики. Я просто хочу продовжувати рухатися вперед, доки не здобуду перемогу, бо це закладено в мені. Я просто не можу дочекатися", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що бій між британцями відбудеться 11 грудня у Кардіффі. На кону стоятиме титул WBA Super, а також спеціальний пояс "Битва за Британію".

Боксери вже проведи першу битву поглядів. У кутку Ей Джея в майбутньому поєдинку буде не українець Єгор Голуб, який був тренером британця в останніх двох боях.

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