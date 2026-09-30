Ф'юрі розкрив стратегію на бій з Джошуа

Британець Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розкрив стратегію на бій з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це боксер заявив під час пресконференції, присвяченої їхньому очному протистоянню.

"Я вийду і просто знесу його з рингу.

Це буде перестрілка біля О.К. Коррал (одна з найвідоміших стрілянин в історії Дикого Заходу – прим.), і переможе найкращий, бо я не збираюся тікати чи боксувати. Я влаштую рубку!

Судячи з того, що я бачу, я зловлю його – і коли це станеться, для нього все скінчено", – розповів Ф'юрі.