Ф'юрі розкрив стратегію на бій з Джошуа
Британець Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розкрив стратегію на бій з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).
Про це боксер заявив під час пресконференції, присвяченої їхньому очному протистоянню.
"Я вийду і просто знесу його з рингу.
Це буде перестрілка біля О.К. Коррал (одна з найвідоміших стрілянин в історії Дикого Заходу – прим.), і переможе найкращий, бо я не збираюся тікати чи боксувати. Я влаштую рубку!
Судячи з того, що я бачу, я зловлю його – і коли це станеться, для нього все скінчено", – розповів Ф'юрі.
Напередодні британські боксери провели першу дуель поглядів. Бій відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.
Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.
Нещодавно менеджер "Циганського короля" виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.