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Ф'юрі розкрив стратегію на бій з Джошуа

Олександр Булава — 30 вересня 2026, 22:09
Ф'юрі розкрив стратегію на бій з Джошуа
Тайсон Ф'юрі
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Британець Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розкрив стратегію на бій з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Про це боксер заявив під час пресконференції, присвяченої їхньому очному протистоянню.

"Я вийду і просто знесу його з рингу.

Це буде перестрілка біля О.К. Коррал (одна з найвідоміших стрілянин в історії Дикого Заходу – прим.), і переможе найкращий, бо я не збираюся тікати чи боксувати. Я влаштую рубку!

Судячи з того, що я бачу, я зловлю його – і коли це станеться, для нього все скінчено", – розповів Ф'юрі.

Напередодні британські боксери провели першу дуель поглядів. Бій відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. На кону двобою стоятиме титул WBA Super.

Влітку обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.

Тайсон Ф'юрі

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