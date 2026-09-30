Чемпіон IBF дав прогноз на бій Ф'юрі – Джошуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (21-1, 16 КО) віддає перевагу Тайсону Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) у бою проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Своїм прогнозом на зустріч він поділився у коментарі iFL TV.

"Він упав у першому раунді через 10 секунд після удару не дуже сильного суперника. Тож якщо ти бачив той бій, Ентоні виглядав так, ніби перебуває не в найкращому стані. Тому я думаю, що навіть якщо Тайсон Ф'юрі вже не на піку своєї кар'єри, я все одно ставлю на нього в бою з Джошуа", – заявив хорват.

Раніше Філіп закликав Ей Джея повісити рукавиці на цвях після битви з Тайсоном, яка запланована на 11 грудня 2026 року та відбудеться у Кардіффі.

На кону двобою стоятиме титул WBA Super, а 30 вересня боксери повинні провести свою першу пресконференцію.

Нещодавно менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун виступив проти нічного часу проведення зустрічі з Ей Джеєм. А Тайсон вчергове виступив із одіозною заявою щодо Ентоні. Ф'юрі запевнив, що Джошуа уникає великих викликів.

Нагадаємо, що напередодні британської дуелі Ентоні повернувся до роботи під керівництвом Бена Девісона. До попередніх двох поєдинків, у яких британець святкував перемоги, його готувала команда Олександра Усика.