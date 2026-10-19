Чісора назвав ідеального суперника для Ітауми після першої поразки в кар'єрі

Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) радить Мозесу Ітаумі (14-1, 12 КО) провести наступний бій проти Річарда Ріакпоре (20-1, 16 КО).

Про це він сказав у коментарі Boxing News 24/7.

На думку Чісори, це ідеальний варіант після недавньої поразки Мозеса від Філіпа Хрговича в бою за титул IBF. Водночас зустріч з Агітом Кабаєлом є занадто небезпечною для молодого боксера.

"Він має битися проти Ріакпоре. Кабаєл? Він просто знищить цього хлопця", – сказав Чісора.

Раніше цього потенційного суперника пропонував Мозесу колишній чемпіон світу у важкій вазі Джонні Нельсон. Він заявляв, що "Новому Майку Тайсону" потрібно трохи знизити рівень опозиції, побившись із опонентами різноманітних стилів та габаритів.

Ріакпоре – 36-річний британський боксер, який у своєму крайньому поєдинку переміг технічним нокаутом у 5-му раунді земляка Джеймі Чікеву.

Нагадаємо, що Філіп нокаутував Мозеса у 9-му раунді до такого стану, що "Новий Майк Тайсон" покинув ринг лише на ношах, а дещо згодом стало відомо про його госпіталізацію та призупинення ліцензії.

Промоутер Френк Воррен відмовив Ітауму від миттєвого реваншу проти хорватського суперника, а також нещодавно анонсував повернення 21-річного британця у ринг.