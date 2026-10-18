Це був його останній бій: Чісора – про майбутнє Вордлі після поразки від Дюбуа

Досвідчений боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) оцінив довгострокове майбутнє Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) після поразки від володаря титулу WBO Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Його слова передає Boxing News.

Чісора вважає, що це був останній бій у професійній кар'єрі Вордлі.

"З Фабіо покінчено. Йому краще влаштуватися на DAZN і почати коментувати. Це був його останній бій. Він боксував проти спортсмена елітного рівня – і програв", – підсумував Чісора.

Нагадаємо, що реванш у Лондоні тривав неповні два раунди, коли Дюбуа вчергове затиснув суперника, викидаючи цілу серію потужних ударів. В один із моментів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник.

Після другої поразки Фабіо пообіцяв повернутися на ринг сильнішим. Натомість "Динаміт" зазначив, що тепер у боксі настала його ера.