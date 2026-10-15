Вордлі відповів на заяву Чісори про закінчення кар'єри після реваншу з Дюбуа

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) зізнався, що не ставиться серйозно до слів Дерека Чісори (36-14, 23 КО), який заявив, що реванш проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) буде останнім у кар'єрі суперника "Динаміта".

Про це він висловився у коментарі TalkSPORT.

"Кумедно чути це саме від Дерека, який мав би піти на пенсію ще багато років тому, але досі продовжує виступати. Потім він оголосив про завершення кар'єри, а нещодавно, здається, сказав: "Я все одно продовжуватиму битися. Хто знає, що він замислив, хто знає, що він робить. Не зрозумійте мене неправильно – я його люблю. Хоча, чесно кажучи, я ніколи не надаю великого значення тому, що він говорить ЗМІ", – сказав Вордлі.

42-річний Чісора у своєму останньому поєдинку програв Деонтею Вайлдеру, але не хоче на цьому зупинятися.

Натомість реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Лондонський вечір боксу відвідає Філіп Хргович, який прагне об'єднання титулів після сенсаційної перемоги над Мозесом Ітаумою.

Раніше Чісора зробив прогноз на другу дуель Дюбуа та Вордлі, а Фабіо спрогнозував швидке закінчення реваншу.