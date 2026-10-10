Він більше не хоче бути в цьому спорті: Чісора зробив шокуючий прогноз на бій Дюбуа – Вордлі

Досвідчений боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився думками щодо реваншу між Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає talkSPORT Boxing.

42-річний британець зробив сміливий прогноз. Він вважає, що "Динаміт" достроково переможе, після чого Вордлі повісить рукавички на цвях.

"Слухай, гадаю, це останній бій Вордлі в боксі, бо він зараз більше зосереджений на ролі експерта – на DAZN, телебаченні, радіо. Не думаю, що він хоче далі боксувати. Вважаю, це просто спроба заробити грошей наостанок.

Він більше не хоче бути в цьому спорті. Тож, якщо Вордлі й спробує тиснути на Даніеля в перших трьох раундах, то після них Дюбуа все одно переможе нокаутом", – сказав Чісора.