Він більше не хоче бути в цьому спорті: Чісора зробив шокуючий прогноз на бій Дюбуа – Вордлі
Досвідчений боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився думками щодо реваншу між Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).
Його слова передає talkSPORT Boxing.
42-річний британець зробив сміливий прогноз. Він вважає, що "Динаміт" достроково переможе, після чого Вордлі повісить рукавички на цвях.
"Слухай, гадаю, це останній бій Вордлі в боксі, бо він зараз більше зосереджений на ролі експерта – на DAZN, телебаченні, радіо. Не думаю, що він хоче далі боксувати. Вважаю, це просто спроба заробити грошей наостанок.
Він більше не хоче бути в цьому спорті. Тож, якщо Вордлі й спробує тиснути на Даніеля в перших трьох раундах, то після них Дюбуа все одно переможе нокаутом", – сказав Чісора.
Зазначимо, що реванш відбудеться 17 жовтня в Лондоні на O2 Arena. На кону стоятиме титул WBO.
Вперше вони розділили ринг у травні. Тоді Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та відібрав у Вордлі чемпіонський пояс.