Він об'єднає титули: Вайлдер оцінив потенціал Дюбуа

Колишній чемпіон WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) зізнався у прихильності до Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) та оцінив потенціал британця.

Про "Динаміта" він висловився в інтерв'ю IBA.

"Мені дуже подобається цей хлопець. Мені подобається, як він розвивається і на якому етапі перебуває зараз. Він досі молодий і має великий потенціал для подальшого прогресу. Я справді можу уявити, що він об'єднає титули. Справді можу", – сказав Вайлдер.

17 жовтня 2026 року 29-річний британський боксер переміг нокаутом у 2-му раунді Фабіо Вордлі. Після цього він отримав виклик на бій від Філіпа Хрговича. Даніель вже зазіхав на трилогію з Олександром Усиком та на зустріч із Тайсоном Ф'юрі.

Також Дюбуа приписують можливу дуель із Джозефом Паркером. Попередньою датою можливого двобою є 30 січня 2027 року. Також володар титулу WBO не виключив зустрічі з Агітом Кабаєлом та заявив, що планує провести шість поєдинків.

Нещодавно "Бронзовий бомбардувальник" висловився про зірваний двобій проти Олександра Усика.