Хоче забагато грошей: Вайлдер – про зірваний бій з Усиком та можливість поєдинку з росіянином

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) може провести бій із Муратом Гассієвим (34-2, 27 КО) після того, як його поєдинок з Олександром Усиком (25-0, 16 КО) зірвався.

Його слова передає IBA.

"Між мною та командою Мурата є певні контакти, і я був би дуже радий цьому бою. З усіх варіантів я б найбільше хотів би, щоб відбувся саме цей поєдинок. Він чудовий хлопець, чудовий чемпіон. Раніше він приїжджав до моїх тренувальних таборів, і ми спарингували. Я завжди дуже високо цінував Мурата, зокрема як людину. Він цілком заслужив на статус чемпіона. Тепер сподіваюся, що ми зможемо по-справжньому зустрітися в рингу, де все вирішуватиметься. Я був би дуже радий цьому. Але подивимося, що станеться. Зараз є багато різних чинників, які впливають на ситуацію", – сказав Вайлдер.

Також американець пояснив, чому не відбувся його поєдинок з Олександром Усиком.

"Усик хоче надто багато грошей. Принаймні мені так кажуть. Якщо це так, кожен має отримувати стільки, скільки, на його думку, заслуговує. Я втрачав багато грошей і заробляв багато грошей, але коли йдеться про організацію боїв, мені просто хочеться побачити, хто найкращий. Гроші – це не все. За них не купиш щастя. Вони не принесуть спокою. Вони не забезпечать тебе людьми, яким можна довіряти", – підсумував Деонтей.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору (36-14, 23 КО) роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, що раніше Деонетей Вайлдер вів перемовини про поєдинок з Олександром Усиком. Проте вони зірвались – сторонам не вдалось домовитись.