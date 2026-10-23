Поки що нічого не затверджено: Ф'юрі – про потенційний бій Верховена з Вайлдером

Тренер Пітер Ф'юрі розповів, що наразі бій між нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) та Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) не є підтвердженим.

Про це він висловився в інтерв'ю iFL TV.

"Я бачився з Ріко. Він добре тренується, підтримує форму і, гадаю, просто чекає на дзвінок. Тобто він знає рівно стільки ж, скільки й я. Не думаю, що на даний момент щось уже вирішено. Він продовжує тренуватися. У нього, в будь-якому разі, є чимало варіантів, тож я не знаю, що саме вони планують. Поки що нічого не затверджено. Але коли його запитали, чи хоче він битися з Вайлдером, він відповів: "Так, безумовно". Чи відбудеться цей бій – побачимо. Було б чудово, якби він усе ж таки відбувся", – сказав наставник Верховена.

Раніше Ріко пояснив, що його команда отримала пропозицію щодо бою проти "Бронзового бомбардувальника" в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі – Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

Цікаво, що раніше виклик Верховену кинув колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств у важкій вазі Алістар Оверім. Кікбоксер закликав Ріко вийти у ринг в андеркарді вечора боксу у Кардіффі 11 грудня. Їхня очна дуель повинна була відбутися ще у 2021 році. Однак тоді Алістар вимушено відмовився від двобою через травму.

Вайлдеру також приписували зустріч в андеркарді боя в Кардіффі, але проти Джея Опетаї. Була навіть інформація, що команда Деонтея погодилася на пропозицію щодо такого двобою.

Нагадаємо, що у травні 2026-го Верховен ледь не створив сенсацію у протистоянні з Усиком. Олександр здобув дострокову перемогу наприкінці 11-го раунду. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Натомість "Бронзовий бомбардувальник" у своєму останньому поєдинку переміг Дерека Чісору.