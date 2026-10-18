Цього разу ми переможемо: Дюбуа хоче провести трилогію з Усиком

Володар пояса WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) після успішного захисту титулу заявив про бажання провести третій бій проти колишнього абсолюта Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Слова боксера із пресконференції передає Seconds Out.

"Так, безумовно, я б дуже цього хотів. Цього разу ми переможемо. Так, ми припускалися помилок, але цього разу все буде на нашу користь", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що напередодні "Динаміт" провів поєдинок із Фабіо Вордлі. Британець здолав свого земляка у другому раунді.

Він зі старту почав розбивати суперника й після чергової серії ударів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник. За весь бій Дюбуа пропустив лише чотири удари.

Нагадаємо, що Даніель бився з Усиком двічі. Він програв йому обидва рази достроково, зокрема, у 2025 році в поєдинку за звання абсолюта.