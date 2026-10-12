Попереду в мене шість боїв: Дюбуа озвучив свій кар'єрний план

Володар пояса WBO в надважкому дивізіоні Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу та має відповідний план для реалізації цієї цілі.

Про це він розповів у коментарі Ring Magazine.

"Я йду до звання абсолютного чемпіона й попереду в мене шість боїв. Саме це зараз у мене в голові: шість поєдинків. Я не думаю про завершення кар'єри, але на мене чекають шість великих боїв – ось мій план. У боксі потрібні цілі, і я маю таку мету", – сказав Дюбуа.

Британець додав, що йому неважливо, з ким битись. Він хоче забрати всі титули хевівейту, тому буде готовий розділити ринг із будь-яким чемпіоном:

"Це стосується всіх цих хлопців. Немає конкретних імен – важливі ті, хто володіє поясами. Тут немає якогось конкретного номера один. Є Кабаєл, Хргович, Гассієв – це імена, що постійно фігурують у розмовах. Як на мене, попереду шість великих боїв".

Зазначимо, що "Динаміт" проведе наступний поєдинок уже 17 жовтня. Це буде реванш із Фабіо Вордлі за титул WBO.

В першому бою Даніель переміг технічним нокаутом в 11 раунді. Раніше прогноз на це протистояння зробив Дерек Чісора.