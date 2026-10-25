Вілсон і Джонс показали характер: визначилися фіналісти Northern Ireland Open 2026

У Белфасті, столиці Північної Ірландії, визначилися фіналісти престижного снукерного турніру Northern Ireland Open 2026.

У вирішальному матчі зійдуться Кайрен Вілсон і Джек Джонс.

Зазначимо, що ці снукеристи вже зустрічалися у фіналі чемпіонату світу 2024 року. Тоді перемогу здобув Вілсон – 18:14.

Джек Джонс WST Кайрен Вілсон WST

"Воїн" на шляху до фіналу здолав головну сенсацію турніру в Белфасті – Сема Крейгі. 72-й номер світового рейтингу був за крок від гучної сенсації, але зрештою поступився з рахунком 5:6.

Крейгі повів у матчі – 5:3. Однак Вілсон виграв дев'ятий і десятий фрейми, оформивши в обох півсотенні серії, а згодом вирвав перемогу в напруженому вирішальному фреймі, у якому долю протистояння визначали останні кольорові кулі.

Сем мав кілька нагод завершити матч на свою користь, проте не зміг ними скористатися. Одним із ключових епізодів став промах на останній червоній кулі (на відео – 9:31, прим.). Ця помилка дала Вілсону шанс повернутися в боротьбу, яким англієць зрештою скористався.

Для Вілсона це буде 19-й фінал рейтингового турніру в кар'єрі. На його рахунку вже 10 титулів.

Крейгі вдруге у своїй кар'єрі дістався півфінальної стадії рейтингового змагання. Уперше йому це вдалося на German Masters 2024, де шлях британцеві перегородив Джадд Трамп – 6:2.

В іншому півфіналі відбулося валлійське дербі. Наддосвідчений Марк Вільямс упевнено контролював перебіг гри на старті та повів із рахунком 4:1.

У шостому фреймі обидва снукеристи припускалися помилок у відносно простих ситуаціях, тож боротьба дійшла до останніх кольорових куль. Джек Джонс зумів набрати необхідну кількість очок і забрати партію – 58:50.

Після цього Джонс у напруженій боротьбі виграв ще два фрейми та зрівняв рахунок. Такий непередбачуваний матч цілком закономірно завершився драматичним десайдером.

У заключній партії Вільямс лідирував із рахунком 44:0, однак, отримавши можливість продовжити атаку, помилився під час нескладного удару по червоній кулі в середню лузу.

Далі суперники зосередилися на тактичній боротьбі та сейфті. Водночас Джонсу неабияк пощастило – він забив надважливу червону кулю завдяки флюку (на відео – 9:38, прим.), тобто випадковому влучанню.

Здавалося, сама доля була на боці молодого валлійця, який зрештою вирвав перемогу – 73:64 у фреймі та 6:5 у матчі. Таким чином, переможець Ліги чемпіонів цього сезону пробився до фіналу Northern Ireland Open.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

1/2 фіналу, 24 жовтня

Кайрен Вілсон (9*) (Англія) – Сем Крейгі (72) (Англія) 6:5

Джек Джонс (24) (Вельс) – Марк Вільямс (8) (Вельс) 6:5

WST WST

* – позиція в рейтингу World Snooker Tour перед початком турніру.

Northern Ireland Open 2026

Результати 1-го дня

Результати 2-го дня

Результати 3-го дня

Результати 4-го дня

Результати 5-го дня

Результати 1/4 фіналу

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