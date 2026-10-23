Вільямс не помітив суперника, Вілсон вибив останнього китайця: результати Northern Ireland Open

У місті Белфасті, Північна Ірландія, завершилися матчі 1/8 фіналу престижного снукерного турніру Northern Ireland Open 2026.

Кайрен Вілсон і Марк Вільямс – єдині представники топ-16 світового рейтингу, які дісталися цієї стадії. Свій клас вони довели й у цих поєдинках.

"Воїн" і Пан Цзюньсюй продемонстрували чудовий рівень гри. У контровій партії сильнішим виявився чемпіон світу 2024 року, оформивши брейк на 94 очки.

Валлієць витратив трохи більше години на матч проти Мартіна О'Доннелла. Особливо успішним для Марка став четвертий фрейм, у якому він оформив солідну "сотню" – 127 очок.

Для Вільямса це вже 124-й чвертьфінал у кар'єрі. Триразовий чемпіон світу став професіоналом ще 1992 року, коли йому було лише 17 років.

Марк Вільямс WST

Продовжує дивувати Сем Крейгі. №70 світового рейтингу чудово реалізовував свої шанси в поєдинку з Меттью Селтом. Крейгі оформив чотири результативні серії на 108, 96, 100 і 79 очок.

Востаннє Крейгі грав у чвертьфіналі рейтингового турніру аж два роки тому.

A HUGE clearance under pressure! 🔥 Sam Craigie reaches his first quarter final since 2024 with a 4-2 win over Matthew Selt. #NIOpen | @BetVictor https://t.co/1mc4cQGo6R — WST (@WeAreWST) October 22, 2026

Вибув із турніру Чен Ка Вай. Представник Гонконгу здолав Ронні О'Саллівана, а потім розгромив Стюарта Бінгема (4:0). Однак його переможну ходу зупинив досвідчений Девід Гілберт, який здобув перемогу з рахунком 4:2.

У вечірній сесії відбулося валлійське дербі між Джеком Джонсом і Деніелем Веллсом. Джонс у властивій йому в'язкій манері переграв старшого опонента з рахунком 4:2.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

Другий раунд, 21 жовтня

Зазначимо, що до чвертьфіналу пробилися виключно представники Великої Британії.

Пари 1/4 фіналу

До основної сітки Northern Ireland Open пробилися 15 китайців, троє тайців, іранець Хоссейн Вафаеї, ірландець Аарон Хілл та кілька представників континентальної Європи – поляк Матеуш Барановський і бельгійці Лука Бресель та Бен Мертенс. Однак усі вони вже вибули з турніру.

Нагадаємо, Марк Аллен визнав, що проходить лікування в клініці психічного здоров'я.