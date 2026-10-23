Вільямс не помітив суперника, Вілсон вибив останнього китайця: результати Northern Ireland Open
У місті Белфасті, Північна Ірландія, завершилися матчі 1/8 фіналу престижного снукерного турніру Northern Ireland Open 2026.
Кайрен Вілсон і Марк Вільямс – єдині представники топ-16 світового рейтингу, які дісталися цієї стадії. Свій клас вони довели й у цих поєдинках.
"Воїн" і Пан Цзюньсюй продемонстрували чудовий рівень гри. У контровій партії сильнішим виявився чемпіон світу 2024 року, оформивши брейк на 94 очки.
Валлієць витратив трохи більше години на матч проти Мартіна О'Доннелла. Особливо успішним для Марка став четвертий фрейм, у якому він оформив солідну "сотню" – 127 очок.
Для Вільямса це вже 124-й чвертьфінал у кар'єрі. Триразовий чемпіон світу став професіоналом ще 1992 року, коли йому було лише 17 років.
Продовжує дивувати Сем Крейгі. №70 світового рейтингу чудово реалізовував свої шанси в поєдинку з Меттью Селтом. Крейгі оформив чотири результативні серії на 108, 96, 100 і 79 очок.
Востаннє Крейгі грав у чвертьфіналі рейтингового турніру аж два роки тому.
Вибув із турніру Чен Ка Вай. Представник Гонконгу здолав Ронні О'Саллівана, а потім розгромив Стюарта Бінгема (4:0). Однак його переможну ходу зупинив досвідчений Девід Гілберт, який здобув перемогу з рахунком 4:2.
У вечірній сесії відбулося валлійське дербі між Джеком Джонсом і Деніелем Веллсом. Джонс у властивій йому в'язкій манері переграв старшого опонента з рахунком 4:2.
Зазначимо, що до чвертьфіналу пробилися виключно представники Великої Британії.
Пари 1/4 фіналу
До основної сітки Northern Ireland Open пробилися 15 китайців, троє тайців, іранець Хоссейн Вафаеї, ірландець Аарон Хілл та кілька представників континентальної Європи – поляк Матеуш Барановський і бельгійці Лука Бресель та Бен Мертенс. Однак усі вони вже вибули з турніру.
Нагадаємо, Марк Аллен визнав, що проходить лікування в клініці психічного здоров'я.