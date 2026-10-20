Сенсаційні поразки Трампа та О'Саллівана: результати Northern Ireland Open
У столиці Північної Ірландії, Белфасті, завершилися ще 12 матчів першого раунду турніру Northern Ireland Open 2026.
Як і під час першого ігрового дня, сталося чимало сенсацій. Зокрема, вибув із боротьби легендарний Ронні О'Салліван.
"Ракета" поступився представнику Гонконгу Чун Ка Ваю з рахунком 3:4. Зазначимо, що в переможних фреймах О'Салліван зробив серії на 56, 138 і 72 очки.
Ронні набирає 138 очок за один підхід
У семи фреймах завершився й поєдинок Джадда Трампа. Його кривдником став 40-річний Мартін О'Доннелл.
Снукеристи по черзі вигравали фрейми завдяки солідним підходам. Десайдер одразу розпочався з фолу від "Туза" – під час, здавалося б, простого удару Трамп відправив биток у лузу.
О'Доннелл поступово збільшував відрив короткими ривками. За рахунку 50:5 Трамп отримав снукер. Двічі, намагаючись вийти зі складної ситуації, він не докотив биток до кулі, за що отримав по чотири штрафні очки. Фактично це й вирішило долю фрейму та всього матчу.
Провалив свій матч і Кріс Вейклін. Він розгромно поступився Джеймі Джонсу – 1:4. Вилетів і досвідчений Баррі Гокінс. Фіналіст чемпіонату світу 2013 року не впорався з Деніелем Веллсом.
А ось чемпіон світу 2015 року Стюарт Бінгем переграв Яо Пенченга. Для англійця ця перемога стала тисячною в професійній кар'єрі.
Також успішно завершили свої поєдинки чемпіони світу 2023 та 2024 років. Бельгієць Лука Бресель приголомшив Лея Пейфаня, а Кайрен Вілсон здолав земляка Бреселя – Бена Мертенса.
Ігровий день завершував матч між Джоном Хіггінсом і Ліамом Хайфілдом. Англієць забрав перший фрейм, але в наступному шотландець відповів сенчурі-брейком на 121 очко.
Наступні дві партії пройшли в рівній боротьбі, де досвід Хіггінса став вирішальним фактором. У п'ятому фреймі чотириразовий чемпіон світу поставив крапку в матчі.
Нагадаємо, Ронні О'Салліван не проти, щоб чемпіонат світу зі снукеру відбувся у Вельсі.