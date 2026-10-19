О'Салліван назвав неочікувану заміну для легендарного "Крусібла"

Зірковий снукерист Ронні О'Салліван вважає, що чемпіонат світу зі снукеру на час реконструкції театру "Крусібл" у Шеффілді можна було б провести в місті Лландиндо (Вельс).

Про це "Ракета" сказав у коментарі для TNT Sports перед першим раундом Northern Ireland Open.

"Я думаю, що Белфаст – це гарне місце, я думаю, що це чудово. Є так багато гарних місць (для проведення ЧС – прим.). Вони могли б вибрати, можливо, сім чи вісім місць. Є й інші міста, які мені також дуже подобаються. Я був би задоволений Лландидно. Я думаю, що це дивовижний майданчик для снукеру. Для гри в снукер, я думаю, це один з найкращих варіантів", – сказав Ронні.

World Snooker Championship продовжуватиме проводитися в "Крусіблі" в його нинішньому дизайні до 2028 року.

Протягом запланованого періоду реконструкції очікується, що захід тимчасово буде проведено на альтернативному місці, перш ніж повернутися до трансформованого театру.

Організатори збираються покращити умови для глядачів, а також розширити будівлю на 500 додаткових місць.

У місті Лландиндо з 2023 року проходить турнір Welsh Open. Населення цього міста – 19 700 жителів.

Нагадаємо, О'Салліван сенсаційно вибув із Northern Ireland Open ще в першому раунді. За кар'єру 50-річний снукерист 7 разів ставав переможцем чемпіонату світу в "Крусіблі".