Вільямс "сотнями" здолав Гілберта, Вілсон не помітив суперника: визначилися півфіналісти Northern Ireland Open

У місті Белфасті, Північна Ірландія, снукерний турнір Northern Ireland Open 2026 виходить на фінішну пряму. Завершилися матчі 1/4 фіналу.

У першому чвертьфіналі Кайрен Вілсон без проблем здолав Ентоні МакГілла. "Воїн" продемонстрував показник Pot Rate на рівні 77%, що дозволило йому перемогти з рахунком 6:1.

За матч чемпіон світу 2024 року оформив дві залікові серії на 75 і 77 очок, а також потужний сенчурі-брейк на 122 очки.

Для Вілсона це буде 32-й півфінал у кар'єрі. Загалом він здобув 10 титулів.

Друга зустріч денної сесії принесла сенсацію. Сем Крейгі обіграв Елліота Слессора.

Останній виграв перший фрейм, але після цього №72 світового рейтингу взяв п'ять партій поспіль. Такий ривок дозволив Крейгі невдовзі оформити путівку до півфіналу.

Єдиний попередній півфінал Сема відбувся на турнірі German Masters 2024, де він поступився Джадду Трампу з рахунком 2:6.

32-річний Сем Крейгі вдруге у своїй кар'єрі зіграє у півфіналі рейтингового турніру WST

32-річний снукерист ледь не завершив кар'єру після травми міжхребцевого диска наприкінці 2024 року.

Під час матчу Слессор не стримував невдоволення одним зі своїх ударів.

Emotions are running high 🫣 Elliot Slessor takes his frustration out on his cue as Sam Craigie claims a 6-2 victory https://t.co/JCIS8fUwYG — TNT Sports (@tntsports) October 23, 2026

Девід Гілберт чудово розпочав поєдинок проти Марка Вільямса, повівши з рахунком 3:1. Англієць зберігав перевагу й надалі – 4:2.

Однак після цього легендарний валлієць видав неймовірний відрізок, вигравши три фрейми поспіль і оформивши в кожному солідну "сотню": 104, 115 і 101.

На куражі Марк забрав і наступний фрейм. Для Вільямса це буде вже 71-й півфінал у кар'єрі.

"У перших чотирьох фреймах я був ніби мертвий, не міг зробити навіть 30-очковий брейк. Не знаю, звідки взявся цей момент після перерви, коли мені вдалося оформити три сенчурі та серію на 68 очок. Я просто у захваті від результату", – сказав Вільямс, який підіймав Трофей Алекса Хіггінса в Белфасті у 2017 році.

У матчі стався й цікавий епізод. Триразовий чемпіон світу має проблеми із зором, тому тривалий час оцінював позицію куль на столі. Рефері запропонував йому свої окуляри, що викликало сміх на арені.

Need your glasses? The referee might just have you covered 🥸🤣 https://t.co/zi1Wb3s66a — TNT Sports (@tntsports) October 23, 2026

Останній поєдинок дня між Джеком Джонсом і Скоттом Дональдсоном завершився вирішальним фреймом. Перемогу здобув фіналіст чемпіонату світу 2024 року.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

1/4 фіналу, 23 жовтня

Пари 1/2 фіналу

Джек Джонс поділився очікуваннями від матчу проти свого легендарного земляка.

"Немає нічого складнішого, ніж грати проти Марка Вільямса в такому місці. Я буду аутсайдером, але зроблю все можливе".

Нагадаємо, Марк Аллен визнав, що проходить лікування у клініці психічного здоров'я.